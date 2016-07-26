新冠疫苗｜莫德納指其疫苗增兒童免疫力 歐藥局倡莫德納為加強劑

美國莫德納(Moderna)藥廠表示，研究顯示6至11歲兒童接種公司研發的新冠疫苗後，產生強烈免疫反應，會將數據提交歐美當局審核，以獲准作緊急授權使用，而歐洲藥品管理局(EMA)建議18歲以上成人接種第三劑莫德納疫苗作為加強劑。

莫德納引用中期臨床數據，表示有逾4,700名6至11歲兒童在接種它的兩劑50微克疫苗、即是成人劑量的一半，後都產生病毒中和抗體，安全性也與之前針對成人和青少年的臨床測試相若，多數副作用屬於輕度或中度。最常見的副作用包括疲勞、頭痛、發燒和針口痛，不過沒有公開和心肌炎有關的新資料，有關的臨床數據亦未被其他專家覆核。

莫德納計劃短期內將有關數據提交歐美等地的監管機構審核，以批准緊急授權使用，目前莫德納疫苗只獲准為18歲或以上成年人接種。

EMA准莫德納疫苗一半劑量為加強劑

歐洲藥品管理局轄下一個委員會則建議18歲以上成人可以選擇接種莫德納疫苗加強劑，劑量是原來疫苗的一半。局方指，接種加強劑的副作用和注射第二劑疫苗時相似，並會繼續監察加強劑的安全和效用數據。

本月稍早，美國輝瑞/BioNTech疫苗已獲准作為追加劑之用。食品及藥物管理局(FDA)的專家組周二會決定是否建議讓5至11歲兒童接種輝瑞疫苗10微克，比起莫德納測試中向兒童接種的疫苗劑量少。

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