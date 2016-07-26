新冠疫苗｜莫德納：疫苗能抵禦Delta變種病毒 印度准緊急使用

美國生化藥廠莫德納(Moderna)披露，民眾接種其新冠疫苗後，能產生預防傳播力強的Delta變種病毒抗體。同時，印度藥物監管機構批准莫德納的新冠疫苗可作緊急使用。

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莫德納表示，有關實驗針對8名已完成接種莫德納疫苗人士的血清，發現對所有變種新冠病毒都能產生抗體，其中針對最先在印度出現的Delta變種病毒的反應，比對最先在南非出現的Beta變種病毒為佳。莫德納指，有關結果顯示莫德納疫苗對最新變種病毒仍有保護作用。

最初在印度發現的Delta變種病毒，已經成為全球主要流行的新冠病毒株，特別是在印度。莫德納的疫苗對全球抗疫而言是好消息。

消息曝光後，莫德納周二股價最多升6.9%，至238.4美元，創下即市紀錄新高。

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印度准緊急使用莫德納疫苗

印度昨天核准緊急使用莫德納疫苗，是新德里政府核准的第4 種疫苗。之前核准的3種疫苗分別是阿斯利康(AstraZeneca)、印度巴拉特生物科技國際公司(Bharat Biotech)研發的Covaxin，以及俄羅斯的衛星五號(Sputnik V)疫苗。

印度1月中旬展開大規模接種計畫後，已施打近3.2億劑疫苗，但在全國5,700萬名成人當中，僅有6%完成接種兩劑疫苗。印度是全球確診人數第二多的國家，累計確診逾3,000萬宗，累計病故近39.8萬人。