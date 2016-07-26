新冠疫苗｜袁國勇指mRNA不影響生育 有年輕康復者聞咖啡變石油氣味

本港已接種最少一劑新冠疫苗的人數昨突破300萬，但坊間有傳言指，接種mRNA疫苗會影響人體基因和生育等。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，很多科學家研究已證實，mRNA疫苗不會影響排卵、懷孕機率和餵哺母乳等，以及不影響男性排精數量、質量和活躍度等。他舉例指，疫苗的mRNA就如信差、電郵或WhatsApp訊息般，在刺激細胞製造中和抗體後就會消失，最多在體內留存數日，而不會進入細胞核。

是否要打第三針有待研究

坊間亦一直出現關於長者接種的憂慮，袁國勇指不論有任何長期病患，只要病情受控及本身適宜接種流感疫苗，就可以接種新冠疫苗，惟承認由於長者免疫系統較差，或需每隔一至兩年補打加強劑。對於所有接種人士是否要打第三劑，他指外國數據以器官移植病人、血癌或淋巴癌病人做測試，由於他們打針後難有抗體，故才需要補針，至於一般人則未有足夠科學數據，以及本港驗抗體水平測試未算十分普及，故仍有待研究。

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早前有研究指，科興疫苗製造的抗體水平較少，袁國勇估計若接種兩劑科興後無法產生抗體，或可考慮補打一針復必泰，但其他人除非接種首針後出現急性過敏，否則沒有需要「溝針」打，而本港至今仍有足夠疫苗供應。

年輕人打針後勿劇烈運動

衞生署上周公布3名青年打針後患心肌炎，袁國勇引用美國疾控中心數據，指每百萬名年輕人當中，只有約40人打第二針復必泰後，會出現心肌炎的併發症。他形容機率很低，並解釋因為年輕人免疫反應較好，對疫苗的反應較大，同時或因為男性的炎症反應較猛烈、運動量亦較高等。他建議，年輕人打針後一段時間不要做劇烈運動、多休息。

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數十年輕康復者嗅覺失靈

此外，坊間一直有意見認為年輕人感染新型肺炎後大多病徵輕微，但沙特阿拉伯駐港領事的13歲女兒(#11971)病發一周後便轉為危殆，袁國勇強調勿以為年輕就沒有事，而接種新冠疫苗後幾乎百分百可預防重症，又指近日不少已接種復必泰疫苗的人士，抵港後即使確診都幾乎沒有病徵。他續稱，瑪麗醫院約有60至70名年輕康復確診病人覆診，但不少人有嗅覺失靈問題，例如把咖啡味聞成石油氣味、嗅覺數月仍未復原，部分甚至有臭味幻覺，故認為青少年也絕對有需要打針。

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