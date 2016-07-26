新冠疫苗｜袁國勇考慮第三針改打科興：搵自己做實驗

早前已接種兩針復必泰疫苗的政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇透露，體內抗體水平很高、達1.4萬，因此正考慮第三針改打科興疫苗，「搵自己做實驗」，測試「溝針」效果。

袁國勇今日(11日)於商台節目指出，目前在香港有約四成人接種科興、六成接種復必泰，會有很多科興疫苗剩下，因此希望以自己做實驗，但強調「你哋(市民)就唔方便做呢啲嘢」。

袁國勇：七成接種率不足應付Delta

對於他日前接受大公文匯專訪時建議，政府應推出「疫苗通行證」，袁國勇解釋指，取消大部分豁免檢疫群組的做法只是短期方法，長遠而言需要有足夠人口接種疫苗，才可安全和正常通關。他續指，以色列疫苗接種率達七成才通關，但當地每日確診宗數高達過萬宗，反映七成接種率不足以應付Delta變種病毒，至推行「疫苗通行證」和打第三針才有所回落，故再次呼籲市民接種疫苗。

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