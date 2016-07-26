新冠疫苗｜許樹昌料須每年接種 劉宇隆稱打科興者均要打第三針

衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨日(28日)開會後建議，60歲以上、高曝露群組或免疫系統失調人士需要補打新冠疫苗，並容許首兩針接種科興者「溝針」打復必泰。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌稱，其他市民日後都需要接種第三針，更有機會需要每年打針。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆亦預料，除委員會昨日建議的組別外，打科興者稍後全部都需要打第三針。

劉宇隆：打兩針「未完成使命」

劉宇隆於港台節目稱，本地研究發現有進行腎臟移植、需要接受免疫系統抑制劑的人士，接種一針復必泰後基本上沒有任何免疫反應，打第二針後仍有部分人沒有反應，其他人的抗體濃度亦遠低於常人，形容打兩針是「未完成使命」，有必要打第三針。他又認為，全部首兩針打科興的人士日後都有必要打第三針。

許樹昌則於商台節目表示，全球面對Delta變種病毒的威脅，認為除委員會建議的三類人士外，其他市民日後都需要補打第三針，更有機會需要每年接種，但期望明年會有藥廠研發出有效預防Delta病毒的疫苗，可以延長疫苗有效的時間。

5至11歲兒童打復必泰安全數據不足

至於會否調低復必泰疫苗的接種年齡門檻至5歲，劉宇隆指出，輝瑞藥廠只向約2,000名青少年進行研究，結果顯示沒有人出現心肌炎，他認為數據根本不足夠，「青少年發生(心肌炎)機率好高，二、三千例中有一例，但(藥廠)只係打咗一千幾百針，當然預咗冇啦」。許樹昌亦指，目前未有足夠資料作岀決定，但由於外地已開打，相信本港討論不會花太長時間。

或研青少年兩針「溝針」

另外，上一次聯合委員會建議12至17歲青少年只打一針復必泰，劉宇隆透露新安排起共有6萬個青少年接種復必泰，當中有約一成仍選擇打兩針。他指，正構思進行青少年「溝針」研究，第一針打復必泰，第二針打科興，以觀察會否出現心肌炎，但短時間內不會開展研究。他又提到，聯合委員會昨日開會商議逾5個小時，當中有審視採取「清零」及「與病毒共存」的利弊，但沒有結論和建議。

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