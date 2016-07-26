新冠疫苗｜資助學校教職員可享第三針假期 未打針加密至每周一檢

新冠疫苗第三針今日(11日)開打，教育局去信全港學校，公布所有資助學校教職員，包括教學或非教學人員，即日起接種第三劑疫苗，翌日可享有一天「疫苗假期」若教職員於上午接種，可選擇當日下午及翌日上午放假。另外，教育局同時收緊檢測安排，由現行的兩周一檢，加密至每周一檢。

教育局表示，加密檢測的安排涵蓋所有幼稚園及中小學，包括特殊學校及提供非本地課程的學校，及提供非正規課程的私立學校，而未接種新冠疫苗的全體教職員。在新安排下，明日起進行的檢測結果有效期只為一周；此前所接受的檢測有效期則維持兩周，有關教職員可以待其檢測有效期完結後，才每周接受檢測。

檢測樣本必須為鼻咽拭子採樣

當局提醒，檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，深喉唾液測試或快速抗原測試的檢測結果均不獲接受。除非持有醫生證明書證明健康狀況不允許接種疫苗，否則所有因未接種疫苗而須定期進行的檢測，都必須在工作時間以外按自費原則處理。

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