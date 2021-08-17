新冠疫苗｜輝瑞向美國FDA申請為16歲或以上民眾打第三針

目前全美有超過一半人口完成接種2劑新冠肺炎疫苗，但受新冠肺炎Delta變種病毒肆虐，單日新增逾4.1萬宗新冠病毒確診，上星期共錄得逾90萬宗新個案，是自2月以來最多，全美有46個州的新增個案都增加，其中5個州過去一星期的平均病例創疫情以來新高，包括佛羅里達、路易斯安那、密西西比等，新增病例大部分是未接種疫苗人士。

美國國家衛生研究院總監柯林斯(Francis Collins)表示，Delta變種病毒肆虐，加上有人擔心疫苗有效性可能減弱，當局正推動接種第3劑作為加強劑的工作，相信醫療保健行業及療養院長者可獲優先，全美長者最快可在秋季接種加強劑。

專業團體敦促州長推廣疫苗接種

美國多個流行病學專業團體就向各州長發公開信，敦促推廣疫苗接種，使疫苗成為醫療保健和政府僱員的就業條件，並要求重啟室內戴口罩安排，鼓勵所有教職員和學生在校園內戴口罩。美國紐約州州長科莫下令，所有醫護人員必須在9月27日前接種疫苗。紐約州約45萬名醫院工作人員中，約有75%已完成接種。

短期有更大規模第三劑疫苗效力試驗結果

美國藥廠輝瑞(Pfizer)及德國生物科技公司BioNTech正式向美國食品藥物管理局申請，為16歲或以上民眾注射第三針加強劑新冠疫苗。

輝瑞表示，初期數據顯示，在接種第2劑疫苗後的8至9個月接種第3劑加強劑，對新冠病毒原始株以及Delta、Beta變種病毒都有更顯著抗體反應，公司預計將在短期內收到更大規模、評估第三劑疫苗效力的最終階段試驗結果。

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