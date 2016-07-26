新冠疫苗｜輝瑞向美食藥局尋求准打第三針 世衞：安全和效用數據未全面

美國輝瑞藥廠表示，正在向美國食品及藥物管理局(FDA)尋求對民眾接種第三劑新冠疫苗作為加強劑的批准，世衛再次表明反對接種第三劑疫苗。

輝瑞與德國BioNTech計劃，在周末前完成提交對16歲及以上人士，在兩劑疫苗的基礎上再接種加強針的申請。美國疾控中心(CDC)的顧問委員會預計下星期一開會商討。

輝瑞表示，檢視超過300名在完成接種兩劑疫苗後5個月和8個月後，再打第三劑人士的情況，他們的抗體水平平均高出3.3倍，第三針的副作用與第二劑相約，包括輕微至中等的疲倦和頭痛等。

輝瑞及BioNTech亦計劃，未來數星期向歐洲藥品管理局(EMA)及其他地區監管部門提交相關申請。

譚德塞：加強劑安全和效用數據仍未全面

世衛再次表明反對接種第三劑，總幹事譚德塞指，加強劑疫苗的安全和效用數據仍未全面，又指當有不少人仍未獲得首兩劑疫苗的情況下，便有國家展開第三針接種計劃，是涉及道德問題，他強調，全球應團結抗疫，只有一個地方獲得足夠的疫苗，不能克服疫情，並再次呼籲有關國家押後接種第三劑疫苗的計劃，優先協助有需要的國家。

以色列上月開始為公眾打加強劑，至今有逾157萬人打針。美國早前亦宣布下月起為完成接種滿8個月的人打加強劑。

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