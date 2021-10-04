新冠疫苗｜輝瑞研究：接種半年後保護力剩47% 強生尋求FDA批准使用加強劑

美國藥廠輝瑞與美國加州一間醫療機構合作進行的研究顯示，完成旗下第二劑新冠疫苗接種後半年，疫苗的保護力由88%降至47%，雖然該疫苗對感染病毒的保護力下降，但預防住院及死亡的效能仍維持90%。

研究檢視了逾340萬名已接種疫苗民眾的健康紀錄，結果反映，針對Delta變種病毒，疫苗接種1個月後的防禦力達93%，4個月後降到53%；針對其他變種病毒，防禦力由97% 降到 67%，反映疫苗能有效預防感染現存所有變種病毒，包括 Delta變種病毒。

研究人員強調，數據反映疫苗防禦效力下降是由於療效減弱，而並非病毒變得更具傳染性，亦反映Delta變種病毒並非一完全可以逃避疫苗保護機制的病毒。有關研究結果已在醫學期刊《刺針》發表。

報道：強生計劃本周向FDA提交申請

《紐約時報》引述消息人士稱，強生(Johnson & Johnson)計劃本周向美國聯邦食品及藥物管理局(FDA)提交申請，尋求批准其新冠疫苗作為加強劑。強生拒評有關報道。

美國疾控中心(CDC)數據顯示，全國有逾1,500萬人接種只須注射一劑的強生新冠疫苗。強生於9月表示，研究結果顯示，接種一劑強生新冠疫苗後2個月的民眾，需接種第2劑，保護率可提高至94%，原先只有70%。

FDA已經批准輝瑞/BioNTech新冠疫苗有條件作為加強針，也在評估莫德納的相關申請。

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