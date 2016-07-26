新冠疫苗｜輝瑞BioNTech擬申請接種第三劑授權 對抗Delta變種病毒

美國輝瑞和德國合作夥伴BioNTech周四(8日)表示，計劃向各地監管機構申請授權，為民眾追加接種第三劑新冠疫苗為「加強劑」以維持最高保護力，對抗高傳染力的Delta變種病毒。

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兩間藥廠發聲明表示，一項進行中的試驗早期數據顯示，在對抗原始病毒株及首先在南非發現的變種病毒Beta方面，接種第三劑疫苗產生的抗體水平，較只是打首兩劑高5至10倍，兩間公司計劃在未來數星期內，將數據提交給美國食品及藥物管理局(FDA)、歐洲藥物管理局(EMA)及其他監管機構。

輝瑞BioNTech：預計第三劑同樣有效對抗Delta

以色列日前公布的報告顯示，隨著 Delta 病毒在境內蔓延，輝瑞/BioNTech新冠疫苗對抗病毒感染和有症狀感染的保護力下降到 64%，不過，防止惡化為重症的效力仍達 93%。輝瑞首席科學長Mikael Dolsten表示，以色列數據顯示輝瑞疫苗效力大幅減弱，主要原因是受試者皆為 1 月或 2 月接種疫苗的人，疫苗效力在6個月後下降，認為完成接種兩劑疫苗後的6至12個月內，可能要打第三針。

兩間公司預計，第三劑將同樣有效對抗具高度傳播力的Delta變種病毒，但公司亦正在研發一種針對Delta病毒的疫苗，首批已經在德國生產，預料8月開始臨床研究，但仍要先獲得監管部門批准。