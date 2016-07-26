新冠疫苗｜輪候過敏門診要等到2029年？ 劉澤星致歉：其他聯網將協助

醫管局港島西醫院聯網葛量洪醫院設立疫苗過敏安全門診，為有有過敏反應而獲轉介人士跟進新冠疫苗過敏反應，門診現時已累積逾4,000宗輪候個案，部分求診人士獲通知要等到2029年才有診期。新冠疫苗顧問專家委員會召集人暨港島西醫院聯網內科部主管劉澤星在電台節目表示，至今累計接獲8,000多封信，由於要逐封檢視，再給予求診者預約日期，因此才會預約至幾年後，他為此向市民致歉，他指在其他聯網協助下，可望加快處理疫苗過敏求診者，強調市民不用等7年才輪候到門診服務。

醫管局員工加班逐一致電求診者詢問情況

劉澤星指，醫管局員工已加班工作，逐一致電求診者詢問清楚情況，並會將有關個案撥至其他6個聯網的內科、兒科或家庭醫學等協助處理，相信很快可以為求診者安排到門診接受診症。他又指，現時每日仍有數百封信件轉介到過敏門診，形容需時處理「海量」個案，要逐一閱讀，再由專人致電每名求診市民了解情況，他說，很多個案很快就可以轉介到普通科門診跟進，毋須過敏科醫生處理，期望未來數周內，完成處理未曾接種疫苗的個案。

考慮有否需要更改疫苗接種指引

劉澤星指，在8,000多名求診者中，仍有4,000多人未就診，其中逾1,000人已接種第一劑新冠疫苗出現過敏，他們接種第二劑疫苗或者不安全，會盡快檢視他們是否因疫苗而引致過敏，同時會研究是否適合接種另一款疫苗。

他又引述美國今年1月的報告指，每100萬名接種新冠疫苗的人士有11人出現休克性過敏，而本港截至7月底，已接種500多萬劑疫苗，錄得4宗嚴重休克性過敏個案，比率較外國少，很多都毋須由過敏專家診治。他指會繼續收集數據，讓政府掌握更多資料，再考慮有否需要更改疫苗接種指引。

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