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新冠疫苗｜過去3個月增271確診　逾七成打齊針個案無病徵
3 小時前
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新冠疫苗新冠肺炎新型肺炎強制檢疫陳肇始食衛局醫管局衛生署機場病徵長者
新冠疫苗｜過去3個月增271確診　逾七成打齊針個案無病徵
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陳肇始稱，77%打齊針個案沒有病徵。(資料圖片)

隨著新冠肺炎變種病毒削弱接種疫苗的保護力，本港愈來愈多確診個案均已打齊針，專家近期亦「改口風」，形容注射疫苗可減低重症或死亡風險。根據衛生署資料，本港於6至8月期間共錄得271宗新冠肺炎確診個案，有91宗、約33%已完成接種兩劑新冠疫苗，其中77%在確診當日或以前沒有病徵；在餘下180宗未完成接種疫苗的個案中，66%沒有病徵，較已打齊針的低11個百分點。

最少3.4%抵港者確診

食物及衛生局長陳肇始今日書面回覆立法會議員質詢時，引述數據顯示，在6月至8月期間，共有7.7萬人經機場抵港而須檢疫，當中4.6萬人、約六成已打齊針，其中在8月更有八成抵港檢疫者已打齊針。而截至8月31日，過去3個月共有261名抵港人士確診，佔整體抵港者約3.4%，但當局提醒，部分人士仍在檢疫中，因此未有最終的確診百分比。

已打齊針個案病情持續穩定

陳肇始亦引述醫管局數字，截至上周三(8日)，過去3個月共有263宗個案曾入住公立醫院治療，當中254宗已出院，而全部已打針的個案一直情況穩定。至於未完成接種疫苗的個案中，只有1宗有病徵個案曾病情危殆，翻查資料，該個案為沙特領事的13歲女兒(#11971)。

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在6月至8月期間，共有7.7萬人經機場抵港而須檢疫。(資料圖片)

政府與醫管局商討公立醫院設注射站

陳肇始強調，接種疫苗仍然是防控疫情的最佳武器，能為接種者提供有效保護，免於感染後併發重症甚至死亡，避免醫療系統不勝負荷。她說，當局會繼續鼓勵市民打針，尤其是長者及其他高危人士。她透露，醫管局擬於短期內，向專科或普通科門診覆診的病人簽發「轉介信」，予病人到社區疫苗接種中心打針。另外，當局亦正與醫管局商討，安排個別公立醫院設立疫苗注射站，方便到專科門診覆診的長者，在諮詢醫生得知適合接種疫苗後，可獲安排即時接種。

無意提供免費抗體測試

對於政府會否考慮為市民提供免費抗體測試，陳肇始表示，科學委員會不建議市民在一般情況下測試抗體水平。她重申，抗體水平呈陰性或數值偏低，不代表缺乏疫苗的保障，因此政府目前並無計劃為市民推行免費抗體測試，但正資助大學醫學院就抗體水平進行實證研究，以助規劃未來疫苗接種策略。

相關新聞：新冠肺炎｜袁海文斥來港易安排欠邏輯　姚思榮倡設健康碼重申非強制

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜過去3個月增271確診　77打齊針個案無病徵-284901
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