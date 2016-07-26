新冠疫苗｜過去3個月增271確診 逾七成打齊針個案無病徵

隨著新冠肺炎變種病毒削弱接種疫苗的保護力，本港愈來愈多確診個案均已打齊針，專家近期亦「改口風」，形容注射疫苗可減低重症或死亡風險。根據衛生署資料，本港於6至8月期間共錄得271宗新冠肺炎確診個案，有91宗、約33%已完成接種兩劑新冠疫苗，其中77%在確診當日或以前沒有病徵；在餘下180宗未完成接種疫苗的個案中，66%沒有病徵，較已打齊針的低11個百分點。

最少3.4%抵港者確診

食物及衛生局長陳肇始今日書面回覆立法會議員質詢時，引述數據顯示，在6月至8月期間，共有7.7萬人經機場抵港而須檢疫，當中4.6萬人、約六成已打齊針，其中在8月更有八成抵港檢疫者已打齊針。而截至8月31日，過去3個月共有261名抵港人士確診，佔整體抵港者約3.4%，但當局提醒，部分人士仍在檢疫中，因此未有最終的確診百分比。

已打齊針個案病情持續穩定

陳肇始亦引述醫管局數字，截至上周三(8日)，過去3個月共有263宗個案曾入住公立醫院治療，當中254宗已出院，而全部已打針的個案一直情況穩定。至於未完成接種疫苗的個案中，只有1宗有病徵個案曾病情危殆，翻查資料，該個案為沙特領事的13歲女兒(#11971)。

政府與醫管局商討公立醫院設注射站

陳肇始強調，接種疫苗仍然是防控疫情的最佳武器，能為接種者提供有效保護，免於感染後併發重症甚至死亡，避免醫療系統不勝負荷。她說，當局會繼續鼓勵市民打針，尤其是長者及其他高危人士。她透露，醫管局擬於短期內，向專科或普通科門診覆診的病人簽發「轉介信」，予病人到社區疫苗接種中心打針。另外，當局亦正與醫管局商討，安排個別公立醫院設立疫苗注射站，方便到專科門診覆診的長者，在諮詢醫生得知適合接種疫苗後，可獲安排即時接種。

無意提供免費抗體測試

對於政府會否考慮為市民提供免費抗體測試，陳肇始表示，科學委員會不建議市民在一般情況下測試抗體水平。她重申，抗體水平呈陰性或數值偏低，不代表缺乏疫苗的保障，因此政府目前並無計劃為市民推行免費抗體測試，但正資助大學醫學院就抗體水平進行實證研究，以助規劃未來疫苗接種策略。