新冠疫苗｜醫管局擬為普通科門診病人提供接種前諮詢

醫管局策略及發展總監李夏茵表示，計劃本月25日起為普通科門診病人提供接種新冠疫苗諮詢，預計最快本月22日接受預約。她指明白市民對接種疫苗顧慮，不少普通科門診病人覆診時亦有向醫生查詢，因此推出計劃。她承認有關安排一定會為普通科門診帶來「少少影響」，但由於疫苗可帶來保護，希望透過評估服務，讓合適接種疫苗的病人可以早點打針。她又說如有關服務需求高，會視乎情況，再考慮會否調整應診名額等。

至於本港整體接種率達致甚麼水平才會放寬公立醫院探訪安排，李夏茵說暫時並無「硬指標」，要視乎疫情發展，重申若要達致群體免疫，接種率需要達致7成。

醫管局成員林奮強表示，市民錯誤評估疫苗風險，又指一人受感染，「星星之火可以好快燎原」，可能影響過萬人。他又說，參考美國疾病管制與預防中心分析指，全球接種近6億劑新冠疫苗後，沒證據顯示接種疫苗導致死亡。他認為美國疾病管制與預防中心具公信力，反問大家是否認為自己比專家聰明。