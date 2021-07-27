新冠疫苗｜70歲或以上長者「即日籌」周四可領 每間名額200個 (附中心名單)

新冠疫苗長者接種率偏低，政府公布將由周四(29日)起在24間社區疫苗接種中心向70歲或以上長者派發「即日籌」，讓長者毋須網上預約亦可接種新冠疫苗。

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長者「即日籌」每早7時45分派發，數量有限，先到先得，每日名額合共有約4,600個，每間約200個，而東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心則每日分別派發100個籌。

合資格長者可親身攜同身分證取籌，亦可委託家人或照顧者代領，惟需出示長者的身分證副本登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在長者接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。另外，每位長者可由最多兩名照顧者陪同接種，陪同人士可一同接種疫苗。

預約期增至四周

另外，政府宣布明早9時起，開放多7天的接種中心預約名額，即預約期由現時的三星期增至四星期，並會在本周內陸續增加社區疫苗接種中心的預約名額，以方便市民預約。

考慮推展至60歲或以上

政府發言人表示，由於每日均會派發「即日籌」，呼籲長者毋須過早到場排隊輪候。政府發言人又指，視乎長者對「即日籌」的反應和實際情況，稍後會考慮將「即日籌」推展至60歲或以上人士。

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