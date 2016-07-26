新冠疫苗｜防範Delta 研究︰輝瑞/BioNTech效力或不及莫德納

新冠肺炎Delta變種病毒株，令多地疫情大反彈，不少病例是已完成接種疫苗人士，惹各界關注疫苗對Delta的防護力。美國一項研究對比兩款同樣採用mRNA技術的疫苗——輝瑞/BioNTech及莫德納(Moderna)，發現莫德納防範Delta的能力，可能遠勝輝瑞/BioNTech。

美國麻省一間分析公司，研究了醫療機構Mayo Clinic Health System的5萬名新冠肺炎患者數據後，發現莫德納疫苗今年初對新冠病毒(不分變種種類)的防護力為86%，而到上月，即Delta成為主流之後，莫德納疫苗的防護力便下跌10個百分點，至76%。至於輝瑞/BioNTech疫苗，其年初時的防護力為76%，但在7月時大跌至42%。至於預防重症入院，研究則發現兩款疫苗同樣有效。

領導研究的醫療專家Venky Soundararajan表示，較早時接種了輝瑞/BioNTech或莫德納疫苗的民眾，可能需要再打一劑莫德納「加強針」來增加防護力。

另一項研究則發現，莫德納疫苗產生的抗體，可能高於輝瑞/BioNTech。研究人員分析了加拿大安大略省近200名療養院院友，接種疫苗後的抗體狀況，發現接種莫德納疫苗的院友，在第二針後的二至四周，體內的中和抗體(neutralizing antibodies)較接種輝瑞/BioNTech的院友高2.95倍。上述兩份研究均刊登在醫學研究報告網站medrxiv內，仍待同行審視。

BioNTech︰疫苗有效防Delta 暫毋須調整

BioNTech表示，其疫苗對Delta等變種病毒株仍然有效，目前毋須調整，指民眾可接種第三針加強保護力，並指新冠病毒或會於半年至一年內再出現變種，屆時會再視乎情況調整疫苗。