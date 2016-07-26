新冠疫苗｜防變種病毒 日本研議明年接種第三劑

日本政府憂慮傳染力強的新冠肺炎變種病毒擴散，以及新冠疫苗對人體的免疫力隨時間而下降，厚生勞動省正研究明年為民眾接種第三劑疫苗。

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《日本經濟新聞》報道，厚生勞動省上月與美國莫德納(Moderna)及日本代理的武田藥品簽約，再購買5,000萬劑莫德納疫苗；並與美國Novavax達成協議，洽購2億劑疫苗，希望為已接種兩劑疫苗的民眾加強免疫力，給他們接種第三劑疫苗。

日本防疫對策分科會會長尾身茂指，依據國外分析，接種新冠疫苗後得到的免疫力幾個月後將下降，且仍有機會確診，因此接種疫苗也不能完全放心；亦有歐美國家高達5成以上民眾已接種兩劑疫苗，但疫情再次擴大。

多項課題有待解決

報道並指，日本政府若決定給民眾打第三針，還有許多問題須解決，例如現行新冠疫苗是採取特例「臨時接種」，由國家全額負擔接種費用，往後是否要比照麻疹等疫苗改為「定期接種」，由民眾負擔部分費用。還有第三劑新冠疫苗是否可以跟前兩劑不同廠牌的疫苗混合接種、接種第三劑後是否需打第四針等問題，仍有待商討。

疫情達「封城」等級 沖繩縣知事籲民眾留家兩周

另外，沖繩縣正實施緊急狀態，並延長至8月31日。當地疫情近日急速擴大，縣知事玉城鄧尼周日宣布，沖繩疫情相當於外國「封城」等級，呼籲民眾未來兩周盡量不要出門、不要在家中或戶外聚集；包括回老家在內，避免前往其他縣或往來離島；以及積極接種新冠疫苗。

《琉球新報》報道，沖繩疫情正由年輕人群組向其他年齡人士擴大。數據顯示，沖繩縣7月27日新增確診354例，是相隔2個月再度破300例；7月31日增439例創新高；8月1日增367例，連續6天新增300例以上。