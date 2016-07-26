新冠疫苗｜防Delta變種毒株 以色列為免疫較弱民眾打第3劑輝瑞

以色列衛生部長霍羅威茨(Nitzan Horowitz)周日宣布，即日起免疫系統受損或較弱的成年國民，完整接種2劑輝瑞/BioNTech新冠疫苗後，可再注射第3劑；至於是否向一般民眾提供第3劑，暫未決定。最近1個月，Delta變種病毒株(最早於印度發現)在以色列迅速蔓延，每日新增確診病例從個位數升至450例左右。

相關新聞：新冠肺炎｜南韓連續3天單日確診逾1300宗 首都圈周一起入夜後限聚3人

霍羅威茨表示，對於未完成2劑疫苗接種的民眾，衛生部將利用庫存的莫德納疫苗，填補輝瑞/BioNTech疫苗的不足。

輝瑞與BioNTech上周表示，將向美國及歐盟監管機構申請授權接種第3劑新冠疫苗，以防範變種病毒蔓延。基於以色列出現接種疫苗6個月後效力降低的情況，完整接種兩劑後的6至12個月內，可能要注射第3劑。

本月底到期疫苗轉送南韓

以色列去年12月起大規模接種新冠疫苗，930萬人口中，約有6成人已接種2劑輝瑞/BioNTech疫苗。但近期接種進度放緩，可能造成浪費，以色列早前與南韓簽署疫苗互換協議，並已把70萬劑即將於7月底到期的輝瑞/BioNTech疫苗送往南韓。