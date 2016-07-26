新冠疫苗｜青少年打一針不符入境要求 衞生署：不屬完成接種

港府上月接納疫苗科學委員會的建議，容許12至17歲青少年接種一針復必泰，但有關規定只適用於社交距離或復課措施，但不包括抵港入境。衞生防護中心總監徐樂堅表示，青少年只打一針只是屬於臨時安排，因此不會被視為完成接種。

將檢視海外留學生打一針返港安排

徐樂堅表示，委員會上月作出相關決定時，是考慮到本地疫情、疫苗有效性和副作用，但在海外其他地方有不同處理方法，有部分地區仍建議建議打兩針，或相隔更長時間才打第二針，而本港容許青少年只打一針復必泰疫苗，不會視作已完成接種疫苗。但他指，留意到有海外留學生因當地疫苗接種規定只能打一針疫苗，而無法上機返港，政府正檢視有關情況，稍後將會作出公布。

被問到日後會否要求青少年「補打」第二針，徐樂堅坦言需要檢視疫情趨勢，不排除會作出改動，強調「唔係代表打完一針就會完結」。

處理海洋光譜號安排不理想

對於皇家加勒比「海洋光譜號」一名船員復陽，已上船的乘客需要逗留多個小時才能落船，徐樂堅承認安排不理想，但強調已「盡力做」。他指，署方接獲相關個案後，已立即審視相關數據，認為不能排除患者即使復陽仍具傳染性，因此要求乘客接受強制監測，並勒令遊輪停航21天。

初步相信機場貨運工沒構成傳播

本港月初一名機場貨運工確診，被列為本地源頭不明個案，徐樂堅表示署方初步相信患者在工作期間，在貨運站處理貨物時曾接觸外地抵港、毋須入境的機組人員，重申有關人士若防疫措施做得不足便有機會被傳染。他指，至今未錄得相關確診，初步認為沒有散播至社區，但考慮到病毒潛伏期，認為風險仍未解除。

相關新聞：