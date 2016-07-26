新冠疫苗｜韓7月起免接種者入境隔離 不包括觀光客

南韓保健福祉日前宣布，7月1日起將容許部分於外國接種新冠疫苗的入境者申請豁免2周隔離檢疫，但防疫官員周四強調，暫不包括觀光旅客。

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南韓認可的新冠疫苗包括，輝瑞、強生、莫德納、阿斯利康、印度版的阿斯利康疫苗Covishield、中國國藥及科興等獲世衛認可的疫苗。完成接種定義為，在同一國家完成疫苗建議施打次數後經過2周，並建議在入境南韓的一周前提出申請。

僅限商務、學術等入境者

但對於申請豁免隔離的入境目的有限制，中央應急處置本部社會戰略組組長朴映萊周四表示，可申請免除隔離僅限以商務、學術、公益或探訪直系親屬為目的入境者。

此外，審查時將考慮當時各國的疫情狀況，自變種病毒疫情嚴重地區入境者，不會獲發免除隔離許可，以6月為例，自南非、巴西、智利等13國的入境者無法申請免除隔離。

保健福祉部指，考慮國內需求，將分階段逐步擴大免除隔離申請適用對象。