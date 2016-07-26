新冠疫苗｜養和研究：接種復必泰現抗體比率高於科興

養和醫院日前於《香港醫學雜誌》發表研究，該院招募逾400名已接種最少1劑疫苗的醫護，向他們作抗體測試，發現接種復必泰疫苗後出現抗體的比率，高於接種科興。研究更發現，有2名醫護接種科興疫苗後，對IgG抗體呈陰性，反映他們體內抗體量不足。

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養和醫院於今年2月底至4月底招募457名已打最少1針的醫護，當中220人打科興，237人打復必泰。研究團隊於醫護接種第一針及第二針後，以3種技術為他們作抗體測試，發現接種首針復必泰後，3種測試均顯示抗體陽性比率達九成，接種第二針後更全部達100%。

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至於科興疫苗，研究發現，接種首劑後抗體陽性比率介乎19.3%至75.8%不等，接種第二劑後亦只介乎94.4%至99.5%，均低於接種復必泰，其中有2名醫護接種兩劑疫苗後，IgG抗體測試呈陰性，其中1人要服抗風濕藥，另1人患慢性淋巴球白血病。

打科興抗體量低復必泰10倍

研究亦發現，接種科興的抗體量亦遠低於復必泰，其中已打兩針復必泰後的IgG抗體量平均達1.15萬AU/mL，而打兩針科興則只有約1,000AU/mL，相差10倍。