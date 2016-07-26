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新冠疫苗｜10月多20人獲批保障基金　涉264萬元
2 小時前
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新冠疫苗｜10月多20人獲批保障基金　涉264萬元
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截至10月23日的過去一個月，共有20人獲批保障基金，涉264萬元。(資料圖片)

本港新冠疫苗開打至今已經249日，政府公布最新疫苗保障基金申請及獲批數字，截至10月23日的過去一個月，當局共接獲90宗新申請，包括87宗涉傷害個案及3宗死亡個案；另有20宗個案獲批保障金，涉264萬元，平均每宗個案獲批13.2萬元，全部均為傷害個案，沒有任何涉及死亡的個案獲批。

共66宗獲發783萬元

當局表示，截至10月23日，保障基金共接獲537宗申請，並已完成307宗個案的因果關係評估，其中180宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，127宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。保障基金亦已處理345宗個案，當中66宗獲批保障金，涉及及速發嚴重過敏反應、住院治療、貝爾面癱、心肌炎或心包炎、多形性紅斑等，合共發放783萬元，平均每宗獲批11.8萬元。

至於其他已處理完畢的個案，有127宗被評定為與疫苗無關，有149宗涉「被拒絕的不完整申請個案」，包括未獲醫護人員向衞生署呈報為疫苗接種嚴重或非預期異常事件，有3宗與疫苗相關或不確定，但按嚴重程度評估結果不獲批基金，餘下192宗則仍在處理中。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜10月多20人獲批保障基金　涉264萬元-291064
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