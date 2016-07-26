新冠疫苗｜200名沙頭角街坊打針 首有地區組織用外展接種服務

公務員事務局長聶德權今日前往沙頭角墟，視察區內約200名街坊和長者透過政府外展服務接種科興疫苗的情況。今次是首次有地區組織使用外展疫苗接種服務。 聶德權感謝今日提供外展接種服務的天暉路體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。

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聶德權感謝新界沙頭角區鄉事委員會支持疫苗接種計劃，也感謝街坊、長者的支持，以行動為香港建立保護屏障。他指沙頭角墟位於禁區範圍之內，對外交通不便，今日接種疫苗的街坊有些也上了年紀，他們都在沙頭角居住，其中部分人行動不大方便。外展隊的到來為他們提供便利，讓他們可在熟悉的社區環境中接種疫苗，接種後可回家休息，免卻舟車勞頓之苦。

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與專上院校、公共事業和主題樂園等討外展服務

聶德權呼籲不同界別和行業與政府攜手推動「全城起動 快打疫苗」的運動，企業或團體若有足夠接種疫苗的人數，和足夠的合適地方和空間，便可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式接種疫苗。請於周一至五上午9時至下午6時致電外展接種服務熱線3904 1490安排外展服務。

公務員事務局自推出外展疫苗接種計劃以來，各界反應踴躍，局方已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構、建造業界及公共交通機構提供了外展疫苗接種服務。現時，局方正積極與不同界別的企業及團體，包括專上院校、公共事業和主題樂園等，就提供外展接種服務的可行性進行商討。