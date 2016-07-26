新冠疫苗｜3名13至14歲少年疑心肌炎 8月3漢打針兩周內死亡

1名13歲及2名14歲少年上周接種第二劑復必泰新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎，在打針後1至3天內出現胸痛，目前情況穩定。食衛局更新新冠疫苗安全監察報告，顯示截至上月底，衛生署共接獲28宗懷疑心肌炎或心包炎個案，其中18宗與疫苗有關，涉16男2女，全部均接種復必泰疫苗，年齡介乎12至35歲，其中6宗涉12至15歲少年；另有3宗分別被斷定不屬於有關病例、與疫苗無關及缺乏資料，餘下7宗則有待確定。

當局提醒，青少年在接種復必泰疫苗後的一周內應避免劇烈運動；如果在接種疫苗後出現心肌炎或心包炎的症狀，例如急性和持續性胸痛、呼吸短促或心悸，應立即求醫。

30人打針兩周內死亡 未發現與疫苗相關

至於死亡個案，在8月有3宗死亡個案，涉3名53歲至63歲男子，有待新冠疫苗臨床事件評估專家委員會作評估。而截至7月31日，共有27人接種疫苗後14天內死亡，涉20男7女，年齡介乎34至80歲，當中17人接種科興、10人接種復必泰。專家委員會已完成評估18宗死亡個案，認為與接種疫苗沒有因果關係，並初步認為其餘9宗與接種疫苗無關。

當局強調，未有證據顯示接種疫苗增加死亡或流產的風險，並引述醫管局資料，顯示今年7月12日至8月8日期間，未有接種記錄人士的死亡比率為0.08%，有接種記錄則為0.002%；未有接種記錄人士出現急性中風或急性心肌梗塞後死亡的比率為0.004%，有接種記錄則為0.0002%；未有接種記錄人士出現流產比率為0.03%，有接種記錄則為0.007%。

171人打針後面癱

貝爾面癱是科興疫苗和復必泰疫苗均會出現的副作用。截至上月底，衛生署接獲186宗懷疑疑貝爾面癱，其中171宗屬實，涉96男75女，年齡介乎16至87歲，當中83人打科興、88人打復必泰；餘下13宗判斷為不屬貝爾面癱、1宗缺乏足夠資料評估。

整體而言，截至上月底，當局接獲2,242宗接種科興後的異常事件報告，佔接種率0.1%，另接獲2,477宗接種復必泰後的異常事件報告，佔比0.07%。

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