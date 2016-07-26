新冠疫苗｜32歲女打避孕針遭誤接種科興 衛生署禁涉事私家醫生打針

32歲女子早前在私家診所打避孕針，惟遭注射科興新冠疫苗，女子發現有誤遂向醫生查詢，才獲告知打錯針。女子早於4至5月接種兩劑復必泰疫苗，被誤「溝針」打科興後血壓上升、心跳加速及頭痛，自行召救護車送院求醫，目前情況穩定。

涉事醫生為大埔昌運中心「子健家庭醫學皮膚診所」的許嘉烽醫生，該診所昨今兩日暫停營業。衛生署昨晚回覆確認，署方於前日(5日)接獲醫療事故報告，指稱涉事醫生向一名應診者錯誤接種疫苗，署方已即時按既定程序展開調查，以及要求有關醫生提交報告。 根據初步調查，懷疑該醫生沒有核對清楚接受疫苗人士的身分姓名及應接種的疫苗，因而錯誤地為要求注射避孕針的人士接種了科興疫苗。

收回未用科興疫苗

衛生署昨起已停止該醫生於疫苗資助計劃下的所有疫苗接種服務，包括流感疫苗等，並已收回尚未使用的科興疫苗，並將事件轉交醫務委員會作進一步跟進。 另外，衞生署已要求該醫生通知在其診所接種過第一劑科興疫苗的人士，前往其他私家診所，或可毋須預約、直接前往社區疫苗接種中心打第二針。

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