新冠疫苗｜崔俊明：5至11歲有效性達91% 須重新採購兒童版復必泰

疫苗專家顧問委員會周三(27日)將開會討論降低復必泰新冠疫苗接種年齡至5歲，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，輝瑞第三期臨床研究顯示，5至11歲兒童注射三分一劑量的復必泰，預防有徵狀感染的有效性達91%，而且副作用較成人少。但他指，港府須重新採購兒童版復必泰疫苗，料全球不同國家均會「搶針」，本港兒童或須最少兩個月後才能接種。

容易出現針口痛疲倦

崔俊明於港台節目表示，5至11歲兒童接種的復必泰疫苗成分與成人不同，因此政府需要從藥廠重新採購兒童版疫苗，不能只從現有的疫苗中抽取三分一劑量接種。至於副作用，他指藥廠研究邀請約3,000名5至11歲兒童參與，結果顯示針後副作用較成人少，亦沒有出現心急炎的個案，但有達七成感到針口痛、四成感到疲倦，以及有不少感到頭痛，因此他建議兒童接種後應休息半日至一日。

科興方面，崔俊明表示藥廠研究慢、透明度低，而且3至17歲兒童及青少年接種後有效性只有約六成，但相信仍足夠保護兒童。

有校長稱難料家長反應

資助小學校長會名譽主席張勇邦於同一節目稱，憂慮家長未必會放心讓子女打針，認為他們會先留意其他國家的學童接種情況，再決定子女應否接種。他相信，調低接種年齡後，主要只有五至六年級小學生有條件恢復全日面授。

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