新冠疫苗｜六旬翁被連打兩針護士遭停職 至少3人接種多於兩劑全部均「溝針」

66歲男子昨被連續注射兩劑新冠疫苗，涉事護士因程序出錯已被停職。有專家認為若男子沒有特別不適，可照樣在21天後打第三針。翻查資料，本港已最少有3人接種3至4劑疫苗。

衞生署昨日接獲通報，一名66歲男子於屯門友愛體育館的社區疫苗接種中心，被連續接種兩劑復必泰疫苗，其後送院治理。署方正了解事件及按既定程序作出調查，並會要求負責營運該接種中心的醫療機構「盈健醫療」提交報告。《香港01》報道，羅姓男子昨日前往該接種中心打第一針復必泰疫苗，當護士替他注射後，曾一度離開位置，未幾返回並替他再打多一針。

林哲玄：完成接種前護士不應離開

負責營運伊館接種中心的「醫護誠信同行」主席林哲玄表示，正常程序下護士為市民打針後，會以棉花按住針口，再取出紙本針卡，待整個過程完成後才離開，以免因中途離開而忘記接種進度。他指，即使連續打兩劑疫苗，劑量仍處於安全範圍，認為毋須過於擔心。感染及傳染病科專科醫生黃天祐指，該名男子打針後出現的反應或較其他人更長，包括手臂痛、疲累、發燒等；但若沒有持續不適，可照樣於21日後打第三針。

兩人自願溝針

翻查資料，本港至今已有最少3人接種多於兩劑新冠疫苗，其中一名32歲男子在3月中接種兩劑復必泰疫苗，期間曾「溝針」接種科興，衛生署事後提醒醫護必須檢查清楚市民的接種紀錄。此外，上周一名已打齊兩針復必泰的32歲女子，在前往私家診所欲打避孕針時，被誤注射科興疫苗，衛生署事後收回有關診所的所有新冠疫苗。餘下1人更打足4針，一名30歲新加坡男子於當地接種兩劑莫德納疫苗後，6月在港自行接種多兩劑復必泰疫苗。

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