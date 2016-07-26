新冠疫苗｜CDC研究：Delta肆虐下 疫苗效力得番66%

美國疾病控制及預防中心(CDC)周二發表研究報告，指在新冠肺炎變種病毒株Delta成為主流之後，新冠疫苗的防護力大跌25個百分點，降至66%。

CDC研究了去年12月至今年8月中旬，當地6個州份共逾4,000名醫護人員的數據，當中83%人完成疫苗接種。已接種者中，65%注射輝瑞(Pfizer)/BioNTech疫苗、33%注射莫德納(Moderna)疫苗，其餘2%注射強生(Johnson & Johnson)疫苗。

報告指出，在Delta肆虐之前，上述已打針的護理人員，免受新冠病毒感染的效果為91%，但自Delta在夏季成為主流後，疫苗的防護效果便跌至66%。但研究人員強調，上述結果並非由Delta肆虐這單一原因導致，疫苗防護力本身會隨時間減弱這因素，亦須一併考慮。

CDC同日亦公布了另一項研究，顯示沒有接種新冠疫苗者的感染率，較接種者高近5倍，住院率更高29倍。

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