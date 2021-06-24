新冠疫苗｜美疾控中心：mRNA疫苗與心肌炎或有關聯

美國疾病控制與預防中心(CDC)的顧問表示，輝瑞/BioNTech、莫德納的信使核糖核酸(mRNA)新冠疫苗與部分年輕人出現心肌炎之間，可能存在關聯。

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一個免疫實踐諮詢委員會討論打針後出現罕見心肌炎等問題。根據CDC的數據，約有1,200宗打針後出現心肌炎和心包膜炎的情況，大部分是30歲或以下，大部人是接種第二劑疫苗後一星期內出現，臨床病徵主要是胸痛，但這種情況非常罕見，大多數患者很快好轉。截至本月11日，美國已經接種約3億劑疫苗，綜合兩種疫苗計算，每100萬劑之中，平均出現12.6宗心肌炎。

CDC：沒證據需補打加強針

美國疫情正不斷演變，有報道指，各地衞生部門正審查要否安排已接種者打「加強劑」，CDC的工作小組表示，暫時無證據表明已接種新冠疫苗人士需要補打「加強劑」，疾控中心的疫苗接種獨立顧問小組亦同意相關結論。

顧問委員會主席和聖路易斯大學醫學院專家認為，假如變種新冠病毒持續成為周期性的病毒，或者患者「再感染」數字上升，以及更多已接種疫苗人士確診，當局就可能要安排民眾打「加強劑」。亦有專家顧問認為，為已接種者打「加強劑」前，應先提高全社會的整體疫苗接種率。