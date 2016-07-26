新冠疫苗｜CNN開除3名不接種疫苗員工 總裁：零容忍

美國有線新聞網(CNN)開除3名不接種新冠肺炎疫苗的員工。

總裁札克(Jeff Zucker)向員工發出的內部通知表示，在過去1週，該公司共開除了3名未接種新冠疫苗就返回辦公室的員工。他強調，CNN對於不配合公司疫苗規定的員工採取零容忍政策，無論員工是在辦公室或外地與其他員工接觸，公司都強制所有員工必須接種疫苗。

札克又說：「我們預計將在未來幾星期內，員工將要出示接種證明，無論如何，我們對員工接種疫苗的期望將不會改變。」

內部通知亦提到，公司原定於下月7日全公司返回辦公室的計劃，將至少推遲到 10 月初至 10 月中旬。由於近日疫情反彈，其他媒體公司也一直在做出類似的決定，《美聯社》周四(5日)通知員工，預計下月13日的回歸辦公室安排將推遲。

鼓勵戴口罩員工 札克：不用擔心會被報復或批判

CNN目前已有三分一的員工已重返辦公室工作，該公司在亞特蘭大、華盛頓和洛杉磯的辦公室，也允許員工在自願的基礎上進入辦公室辦公。札克提醒，儘管目前CNN並未強制員工在進入辦公室時戴口罩，但只要任何員工想戴口罩，他都十分鼓勵人們這麼做，強調「不用擔心同事們會報復或批判」、「你們要繼續照顧好自己和他人」。

美國多間科巨企包括Google、Facebook和微軟等，都要求員工必須接種新型疫苗才能重返回辦公室工作，微軟更要求所有合約承包商及訪客，由下月1日起，必須持疫苗接種證明才能進入全美的微軟辦事處。

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