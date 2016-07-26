新冠疫苗｜Delta快速擴散醫療爆煲 斐濟強制公務員接種疫苗「不打針就炒」

新冠肺炎變種病毒快速蔓延，部分國家「鐵腕」強制民眾接種新冠疫苗，冀能遏制疫情擴散。其中，南太平洋島國斐濟(Fiji)周日開始實施「不打疫苗，就沒工作」(no jab, no job)政策，未接種疫苗的公務員先強制休假，11月前仍未打針，便須離職。

累計4萬確診病例

斐濟4月爆發高傳染力的Delta變種病毒疫情，讓當地一年來無社區感染的抗疫成績「破功」，至今累計近4萬確診病例，令醫療系統承受沉重壓力，醫護人員喘不過氣。

政府提出，強制接種新冠疫苗是提高免疫率、結束疫情的必要措施，周日起強制未接種疫苗的公務員休假，若到11月仍未打針，便將解僱。此外，私人企業員工不接種疫苗，可能面臨罰款，公司若拒絕讓員工接種，可能會被強制停業。

愈來愈多國家的衛生及公共服務等強制員工接種新冠疫苗，加拿大、美國、沙特阿拉伯、津巴布韋等要求醫院、學校、旅遊業和公共服務業的員工接種，若不遵守，便會遭到不同程度的「懲罰」。

病毒入侵貧民區

新冠肺炎疫情重創斐濟旅遊業，導致當地的經濟一蹶不振，失業率飆升。人口僅約93萬，但新冠肺炎活躍病例仍超過2.3萬，斐濟醫療資源繃緊，病毒侵襲人口密集的貧民區，當局設置許多臨時醫院，治療暴增的確診病人。

宗教領袖涉散布疫苗流言

疫情危機四伏，民眾受到社交網上的各種假資訊影響，對新冠疫苗嚴重懷疑，有宗教領袖亦涉散布流言。斐濟人權委員會前主席、法律專家賈拉爾(Imrana Jalal)指，其他國家已強制多個重要部門打針，但不是像斐濟這樣全面性實施。

法國等地的輿論強烈反對強制接種，但多國政府及專家均強調，要讓疫情結束、經濟不再因封城等防疫措施而低迷，最有力的「武器」之一便是大規模接種新冠疫苗。