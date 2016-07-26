新冠疫苗｜YouTube封鎖俄羅斯國營德語頻道 涉疫苗不實資訊

影片分享平台YouTube宣布，針對新冠疫苗不實內容的封鎖政策適用於其他疫苗。俄羅斯國營傳媒RT的兩條德語YouTube頻道被封鎖，觸發俄羅斯政府不滿，要求立即解禁，否則或會在全國封鎖YouTube。

YouTube周三在其官方網誌指即日起，所有涉及目前批准使用疫苗的不實資訊，包括宣稱疫苗會造成不是衞生部門所承認的慢性副作用無法降低疾病傳染或感染，或不實陳述疫苗成份等，均被禁止在YouTube發布。

RT的德文版網站主頁，原先有連結前往擁60多萬訂閱的YouTube頻道，但頁面顯示「無法瀏覽」。另外一個同樣屬於RT、有百多萬訂閱的德語訪談節目頻道 亦被下架。

YouTube解釋，RT德語頻道4條短片，涉及新型肺炎的不實消息，違反使用條款，被暫停上載新影片。期間RT試圖用德語訪談節目頻道上載內容，所以YouTube將兩個頻道一併移除。

德國否認涉事 俄揚言封鎖YouTube

德國政府發言人表明，封鎖頻道純屬YouTube決定，德國政府或政府的代表均沒參與。

RT總編批評德國發動傳媒戰，更要求俄羅斯政府反擊，封鎖德國公共廣播機構。

俄羅斯政府強烈不滿，克里姆林宮指，事件是前所未見的資訊攻擊，打壓表達自由，要求YouTube母公司Google立即收回對RT的限制，否則會封鎖YouTube並罰款。

YouTube沒有正面回應會否應俄羅斯政府要求解封RT，僅說言論自由是公司核心價值。

YouTube因應去年新冠疫情爆發，YouTube推行新政策，封鎖涉及新冠疫苗及相關醫療不實內容，移除了逾13萬條違規影片，從中汲取制訂及推行相關政策的經驗。

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