新冠疫苗 再多34人死亡疑與疫苗有關 台灣接種人次減少

台灣新冠肺炎疫情反覆，昨新增129本土確診、6死，另再多34人接種阿斯利康疫苗後死亡，死因待查。中央流行疫情指揮中心坦言出現「緩打潮」，疫苗接種人數由上周五8.4萬人次降至昨日5萬左右，若緩打潮持續，將保留一定數量給合資格接種群體後，再擴大接種人群。



指揮中心數據顯示，截至昨早10時，全台共有178人在接種疫苗當天至8天內死亡，年齡介乎41至101歲，其中141人75歲以上。指揮中心指出，已剖驗26名死者中，23人死因與慢性疾病有關、1人吸入食物窒息、2人頸椎骨折，未有人死於「接種疫苗」。目前全台已接種174.6萬劑新冠疫苗，完成第一劑接種171.4萬人次，完成兩劑接種31,862人次。



大陸高風險地區清零

大陸方面，前日無新增本土確診個案，疫情高風險地區廣州荔灣區白鶴洞街則自昨起調整為中風險，意味高風險地區「清零」，但中風險地區仍有9個，分布於廣州(4個)、佛山(2個)、東莞(2個)及深圳(1個)。另外，截至前日，大陸已接種疫苗10.9億劑次。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，若大陸疫苗接種率超過八成，就有機會將新冠疫情危害降低到季節性流感水平。