新冠疫苗 指效能數據不足 星接種人口不計科興

各界關注星港旅遊氣泡何時重啟之際，新加坡政府抗疫跨部門工作小組周三召開記者會，會上有官員表示，由於的新冠肺炎疫苗效能數據不足，尤其是在預防Delta變種病毒株方面，因此目前該國的全國已接種人口統計，不會計算打科興疫苗人士。



新加坡當局的全國接種計劃，目前提供輝瑞及莫德納(Moderna)兩種信使核糖核酸(mRNA)疫苗，科興並不在該計劃內，但上月18日起允許私人診所為民眾接種。據當地衛生部數據，新加坡有約370萬人已接種至少一劑輝瑞或莫德納，約佔65%人口，而220萬人已完成接種兩劑。另有約1.72萬人接種了科興。

衛生部醫藥服務總監麥錫威周三表示，當局只會通報在全國接種計劃下接種疫苗人數，指目前科興疫苗效能的數據遠不及mRNA疫苗，故當局只會計算接種mRNA疫苗人士。衛生部長王乙康則稱，部分國民因不適合接種mRNA疫苗(例如打第一針後有過敏反應)，而選擇打科興，對他們為社會出一分力表示感激。



赴大型活動 接種科興不豁免檢測

新加坡衛生部上周五表示，已接種輝瑞或莫德納者，出席大型活動可獲豁免事先檢測，接種科興的人士則不獲豁免。當局計劃年底前引進其他非mRNA疫苗。



印尼新症及死亡人數均創新高

疫情方面，印尼情況愈趨嚴峻，周三宣布增34,379宗新症，並增1,040人死亡，均為新高，其中死亡人數較5月底激增5倍。當地病床及氧氣樽短缺情況愈來愈嚴重，爪哇島所有醫院已瀕最大負荷，有民眾因無床位死於家中。島上最少6個城市氧氣樽庫存耗盡，當局宣布在首都雅加達設立供氧站，並指示全國生產的所有氧氣全作醫療用途。美聯社稱，爪哇島一間醫院日前有最少63名新冠病人死亡，其中33人是在中央供氧系統氧氣耗盡、院方轉用氧氣樽期間離世。