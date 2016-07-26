新冠疫苗 美民眾下月起打第三針 世衛斥嘥資源︰如穿兩件救生衣

陸續有研究指出，新冠肺炎疫苗的防護力會隨時間減弱，而在變種病毒株Delta肆虐下，亦不斷傳出已完成接種疫苗人士染疫的消息。美國當局周三宣布，下月起將為民眾「加針」，已接種兩劑輝瑞/BioNTech或莫德納(Moderna)疫苗8個月的民眾，分階段注射第三針。世衛表明反對，形容美國的決定猶如讓已穿救生衣的人，多穿一件，卻不給予即將溺斃的人，指應騰出疫苗供更多人接種。



美國衛生及公共服務部宣布，將於下月20日起分階段為民眾接種第三劑疫苗。有官員指，有明確證據顯示，疫苗的保護作用會隨時間減退，接種後半年的「突破感染」(即完成接種後仍染疫)個案開始增加。當局認為完成接種疫苗後8個月，是加針的最佳時機。



護老院人士及長者優先「加針」

首批加針人士將以護老院員工和院友，以及長者為主，為數約1億劑。拜登周三在白宮表示，「這是對可能出現新變種病毒的最佳自保方法」，「將令你在更長時間內更加安全，亦有助更快結束疫情」。他指部分國際領袖認為，在其他國家民眾接種完第一針之前，美國不應讓民眾加針，但他不同意，指美國可在照料國內的同時，向全球提供協助。

拜登同日接受美國廣播公司(ABC)訪問，說他及夫人吉爾，都會打第三針。

世衛重申反對現階段加針，緊急項目執行主任瑞安(Michael Ryan)質疑，形容美國的決定猶如「計劃為已穿救生衣的人，提供多一件救生衣，卻任由其他沒有救生衣的人遇溺」；首席科學家斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)則稱，目前數據未確認有必要接種加強針，指讓全球最易受病毒侵害的人群完成接種疫苗，優先過高收入國家補打疫苗，並警告發展中國家仍有數以億計的人未能打針，可能引發更多變種病毒出現，帶來更可怕情況。