新冠疫苗 防重症效用持續 國際專家 : 毋須打第三針

新冠病毒變種出現減低疫苗效用後，不少國家有意為國民接種第三劑新冠疫苗，接種速度一直超前其他國家的以色列，更確保有足夠疫苗為國民打第四針。惟世衛反對注射第三針加強劑，認為先讓疫苗不足的窮國提高接種率更重要。一群國際科學家周一在醫學雜誌《刺針》(The Lancet)聯署發表文章，認為鑑於現階段疫情，暫時毋須注射加強劑，指疫苗對變種病毒的效用雖減低，但仍有效預防嚴重病症。

文章指，專家評估了最新的科學證據，指新冠疫苗對輕微徵狀者的效用或隨著時間減退，但預防重症卻持續，因為人體免疫系統複雜，除了疫苗產生的抗體，還有記憶反應和細胞介導(cell-mediated)免疫反應可預防重症，兩者免疫效能一般較持久。

另外，根據監察研究，疫苗對傳染力較強的變種病毒Delta和Alpha的重症預防率仍高達95%，預防感染效率仍超過80%。專家指出，研究了所有類型疫苗和變種病毒的證據，疫苗預防重症的效用高過預防輕徵病徵。



太快太頻繁打加強劑反有風險

科學家承認若疫苗產生的抗體進一步減退，或出現可逃避疫苗保護的新變種病毒，大眾最終或可能須接種加強劑。但他們認為，太快或太頻繁打加強劑反而可能會有風險，包括潛在的副作用，例如出現罕見心臟炎症「心肌炎」(myocarditis)，此副作用已見於注射mRNA類型疫苗第二劑。文章指若在無需要下注射加強劑，或造成嚴重不良反應，而撰文的專家包括世衛專家，以及美國食品及藥物管理局(FDA)兩名前高級專家，有指兩人因不同意美國計劃打第三針而離開FDA。



日本輝瑞疫苗現雜質

另方面，繼莫德納疫苗後，日本也發現輝瑞疫苗含有異物，神奈川縣鐮倉市一個接種站周日在一樽疫苗，發現約1毫米大白色懸浮物，已送交輝瑞調查。神奈川縣相模原市接種站昨也報稱，上周六、周日和昨日均發現同類事件。