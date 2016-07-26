新冠肺炎︱下月加拿大及墨西哥接種疫苗後可入境美國

在各國的疫苗接種程度理想之下，多國已經開始為重新開放做準備。美國宣布，將於11月1日起，接受來自北美洲的加拿大及墨西哥旅客免檢疫入境。

美國國土安全部宣布，將重訣開放從陸路及水路的入非必要旅客入境。而至明年1月，只要提供疫苗接種證明，亦可以進入美國境內。

國土部部長Alejandro Mayorkas表示：「很高興以安全及可持續的方式，為重啟一般旅遊踏出一步。」

美國疾病管理及預防中心上星期表示，將會接受世衞及美國食品及藥物管理局認可的疫苗，作為旅客入境的要求。而目前強生、輝瑞及莫德納疫苗已在美國接種，而阿斯利康、國藥以及科興疫苗則獲世衞允許使用。

美國民主黨參議員Chuck Schumer表示：「感謝拜登總統做了正確的事，讓美國與加拿大邊境間可以增加更多往來。

不過現時，從英國、中國、印度、巴西及部分歐洲國家仍實施管理，入境仍須14日的隔離。