新冠肺炎︱北海道及靜岡老人院現群組感染 東京新增24宗確診

日本新冠疫情有反覆跡象，東京都今日(13日)新增24宗確診個案，不過在北海道的旭川以及在靜岡縣的濱松市，分別有老人院舍出現群組感染。

東京都今日公布，新增24宗新冠肺炎確診個案，是連續28日少於50宗，較上星期六少5宗，也是星期六第2低的確診個案數字，但是過去一周的平均感染數字為24.4，比上星期增加20.2%。而東京重症患者亦再多2人，令東京的重症患者重上雙位數至10人。至於大阪府今日新增30宗個案，較上星期亦少9宗。

雖然人多的都會區感染個案有下降，但是個別地方卻出現群組感染。北海道今日新增19宗個案，當中早前出現的旭川市老人院感染群組，今日再多6人確診，該老人院累計己有8人受感染。而旭川市單日亦出現14宗確診個案，是連續兩日個案達雙位數。

除北海道之外，中部的靜岡縣亦有長者院舍爆發群組感染，在濱松市的一個院舍，7名院舍宿友及1名員工確診，也是靜岡縣今日的所有新增個案。