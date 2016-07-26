新冠肺炎︱名古屋咬金牌市長確診 大阪單日破3000宗

日本新冠疫情仍在多地擴散，其中大阪今日(1日)新增3,004宗確診個案，是首次單日突破3,000宗。而東京都的個案仍較上周回落，今日多3,168人確診。日本全國至今日已錄得超過150萬人確診，單是今年8月已增加55萬宗個案。另外，早前因為咬奧運選手金牌而引起軒然大波的名古屋市市長河村隆之確診，需要在家中休養。

8月新增55萬宗確診

日本東京的疫情雖然有緩和跡象，今日新增3,168宗個案，但全國的確診數字累計至今日超過150萬宗。當中單是今年8月，已增加55萬宗，而整個8月的個案數字已約佔全部個案接近四成。而日本關西的疫情仍然嚴峻，大阪府今日就錄得3,004宗個案，是疫情以來首次單日錄逾3,000確診。

河村隆之秘書早前確診

另外，早前因為咬奧運選手金牌，而備受批評的名古屋市長河村隆之，證實確診，需要在家休養。在8月29日，河村的一個37歲秘書已因為確診而在家休息，當時名古屋市指河村並非密切接觸者，但仍需留家休息及接受PCR檢測，而河村在今日確診。

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