新冠肺炎︱地方首長會議研封城計劃 日本連續3日確診創新高

日本全國知事會今日(20日)與新冠肺炎對策本部進行視像會議，計劃提出緊急議案，應對感染力強的Delta變種病毒。由於政府的緊急事態宣言已未見有效，因此正考慮封城的可能性。而日本今日再多逾25,700宗確診個案，已連續3日創新高。

日本新冠肺炎疫情嚴峻，全國知事會今日與新冠對策本部的會議上，就指出緊急狀態宣言應對目前疫情已沒有效用，要減少人流的話可能就需要進行封城的計劃，故此同日已經定出有關建議，並於短期內向政府提出。

會上又指出，高傳染性的Delta變種病毒影響下，日本的感染人數持續高企，重症人數亦持續增加令醫療系統負荷嚴重。會議除了討論確保床位足夠外，亦有討論壓抑人流的措施及推動疫苗接種。

日皇連續三年叫停園遊會

另外日本宮內廳公布，因應新冠肺炎感染擴大，故此原本由日本天皇及皇后舉辦的秋季園遊會再度停辦，這是自2019年之後連續3年不舉辦春及秋季園遊會。日本園遊會是日皇每年在春秋兩季到東京赤坂御苑，與社會各界知名人士賞花及會面的場合，每次皆會邀2,000多人出席，但2019年因為日皇明仁退位而暫停，而去年及今年再因為新冠疫情而中止。

東京累計逾30萬確診

東京今日新增5,405人確診，已是連續3日確診人數破5,000人，而東京疫情至今的確診數字已突破30萬、另外有關澀谷開設年輕人免預約的疫苗接種中心，將於27日啟用。大阪、千葉、愛知縣等14個府縣確診數字繼續再創新高，日本全國新增感染人數超過25,700人，連續3日創新高。

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