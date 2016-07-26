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新冠肺炎︱地方首長會議研封城計劃　日本連續3日確診創新高
3 小時前
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新冠肺炎日本全國知事會變種病毒緊急事態宣言封城宮內廳園遊會日本天皇東京
新冠肺炎︱地方首長會議研封城計劃　日本連續3日確診創新高
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日本地方政府首長已計劃封城。(路透社)

日本全國知事會今日(20日)與新冠肺炎對策本部進行視像會議，計劃提出緊急議案，應對感染力強的Delta變種病毒。由於政府的緊急事態宣言已未見有效，因此正考慮封城的可能性。而日本今日再多逾25,700宗確診個案，已連續3日創新高。

日本新冠肺炎疫情嚴峻，全國知事會今日與新冠對策本部的會議上，就指出緊急狀態宣言應對目前疫情已沒有效用，要減少人流的話可能就需要進行封城的計劃，故此同日已經定出有關建議，並於短期內向政府提出。

會上又指出，高傳染性的Delta變種病毒影響下，日本的感染人數持續高企，重症人數亦持續增加令醫療系統負荷嚴重。會議除了討論確保床位足夠外，亦有討論壓抑人流的措施及推動疫苗接種。

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日本德仁天皇即位至今未有舉行過園遊會。(路透社)

日皇連續三年叫停園遊會

另外日本宮內廳公布，因應新冠肺炎感染擴大，故此原本由日本天皇及皇后舉辦的秋季園遊會再度停辦，這是自2019年之後連續3年不舉辦春及秋季園遊會。日本園遊會是日皇每年在春秋兩季到東京赤坂御苑，與社會各界知名人士賞花及會面的場合，每次皆會邀2,000多人出席，但2019年因為日皇明仁退位而暫停，而去年及今年再因為新冠疫情而中止。

東京累計逾30萬確診

東京今日新增5,405人確診，已是連續3日確診人數破5,000人，而東京疫情至今的確診數字已突破30萬、另外有關澀谷開設年輕人免預約的疫苗接種中心，將於27日啟用。大阪、千葉、愛知縣等14個府縣確診數字繼續再創新高，日本全國新增感染人數超過25,700人，連續3日創新高。

相關新聞：新冠肺炎︱政府促學校旅行取消或延期　日學生網上表達不滿

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎︱地方首長會議研封城計劃　日皇連續三年叫停園遊會-281272
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