新冠肺炎︱失業者疑故意感染呃保險金 泰保險公司急叫停

泰國新冠疫情持續，每日新增個案達2萬宗，並且仍在急升。泰國有失業人士看上保險公司會就感染新冠肺炎而提供保險賠償，懷疑故意感染以索取保險賠償，泰國的多間保險已決定叫停銷售有關保險產品。

泰國有保險公司，提供每年僅需100至500泰銖（約23至116港元）的保險計劃，在驗出呈陽性反應後，不論年齡都會獲得10萬（約2.3萬港元）至數十萬泰銖的賠款。相關的保險計劃在去年開始在各家的保險公司開始銷售。

第2季索償數字增近20倍

泰國保險業協會表示，同類型的保險在今年第1季新增約130萬單，當時保險索償約為1億泰銖（約2,331萬港元）。然而在感染擴大的第2季，相關保單增至1,400萬單，而索償金額更激增至19億泰銖（約4.4億港元）。該協會在6月底曾發出聲明，指「故意感染」的可疑個案增加，向公眾警告「這是以性命的去騙取保障金的違法行為」。

然而警告提出後，相關可疑個案未有減少，而究竟有多少宗可疑個案也沒有實際數字。有當地保險從業員表示：「過去數個月的保險索償，大概有三分之一是『故意感染』」。該保險從業員又透露，可疑的個案主要都是20至40多歲的失業者，甚至有在會員制的社交網站上，流傳着展示取得保險金等的相片，以及故意感染的教學。甚至有確診者售賣帶有病毒的藥，相關帖子之後被刪除。

泰保險協會會長：中止銷售是必須

泰國保險業協會會長表示，一次過的保險賠償金，今月底將超過保費收入，而調查人員的人數不足，故此今個月起所有公司將停止銷售相關保險產品。他表示：「新冠疫情令生活困苦，對故意感染的意圖我能理解。但是同情以及守法是有分別，個案追查是有限的，因此中止銷售是必須的。」