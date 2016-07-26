新冠肺炎︱憂疫情殺到 日離島封關兩周籲外人勿進

日本東京都轄區內的小笠原群島，位於東京以南逾千公里，從東京要坐逾24小時船方可抵達。當中最大的父島上有居住了約2,500人的村莊小笠原村，自去年11月以來都沒有新冠肺炎個案，不過到7月開始有新感染，因此小島已作出戒備，呼籲在本月24日起至下月6日的兩星期進行「村內清掃新冠肺炎期」，呼籲外人以及島民不要進出。

位於太平洋西北的小笠原群島，一直是日本與世隔絕的地區，故此疫情對該島的影響不大。然而在7月底開始有1人感染，在8月7至13日再有5名村民及2名入島遊客陸續確診，故此小島作出警剔。原本自去年夏天起，從東京乘渡輪人士需在登船前進行PCR檢測，但早前的個案中有人PCR檢測陰性。

小笠原村會在8月24日至9月6日的「掃除期」，限制進入島上的人數，故呼籲島民要回島就要乘坐8月24日的航班回島，外人就不要入島；至於島上的中小學已休假至9月6日。

島上無新冠肺炎對應設施

小笠原村的父島及母島，分別只有各1所的療養院，並沒有新冠肺炎的對應設施。同時在島上的緊急病人，只能由日本自衞隊用直昇機送往醫院，時間最少要10個小時，在惡劣天氣下更可能有多日無法飛行。小笠原群島在2011年被聯合國教科文組織列為世界自然遺產。