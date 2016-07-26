新冠肺炎︱政府促學校旅行取消或延期 日學生網上表達不滿

日本新冠疫情嚴峻，多個地方的確診數字幾乎是每日都創新高。因此東京都知事小池百合子昨日(19日)議會上表示，中小學校的學校旅行需要中止或延期，以免跨縣的移動造成擴散。然而日本政界屢犯防疫措施，加上疫情下奧運與殘奧會仍繼續舉行，令學生在網上紛紛表達不滿。

日本昨日確診數字逾2.5萬，是疫情以來的新高，當中近半的府縣確診數字都破頂。面對疫情失控，日本政府繼續要求國民作出自肅的措施。可是政界人物多次被揭發違反防疫措施，令日本國民對政府的呼籲更感不滿。在小池百合子昨日表示要中小學中止學校旅行，學生們就紛紛在Twitter發出批評。

當中不少矛頭指向政界以及奧運會，「小池百合子，我們的青春被你奪走了！奧運強行舉辦，學校旅行就要取消延期。把金錢、青春以及營地還給我們」、「跨國境的奧運就可以舉行，但跨縣的學校旅行就不能，孩童就是不能接受大人這些解釋」、「殘奧會可以舉行，小學生旅行就要被取消或推遲。那小學生可以參加殘奧會嗎？應該可以吧……對於國家的政策我已經感到厭倦」。在殘奧會即將舉行，加上成年人違反防疫措施事件不斷出現，日本年輕人不理會政府呼籲外出，已成為難以解決的問題。

相關新聞：新冠肺炎︱日本單日確診首破2.5萬人 重症患者連續一周創新高