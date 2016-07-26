新冠肺炎︱新增6宗輸入個案5涉變種病毒 全由高風險地區抵港

衞生署衞生防護中心今日(16日)公布，新增6宗輸入個案。當中5宗涉及變種病毒，另1宗待定。全部由A組指明地區（高風險）抵港，包括1名家居隔離的俄羅斯駐港領事館人員。

衞生防護中心公布有關今日的新增個案，當中涉及4女2男，分別來自俄羅斯、菲律賓、英國及印尼。當中第12292號個案的55歲男子，為俄羅斯駐港領事館人員，基於相關條例獲准豁免入住檢疫中心，可於家居隔離。另外有3人在入境時於機場的檢測證實呈陽性，餘下2人則在檢疫設施中確診。6宗個案中有5宗涉及變種病毒，餘下1宗則仍有待確認。

政府今日亦公布，復星醫藥已將BioNTech製造並於德國Baxter廠房封裝的最新一批約800,000劑復必泰疫苗付運抵港。

港運城及元朗兩處明強檢

醫管局公布，截至今日上午9時，共有8名確診病人出院，至今共有11,988名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用568間負壓病房，共1,040張負壓病床，現時共有49名確診病人分別於8間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

另外中心提醒北角港運城二座、元朗同益大廈及元朗潭尾幸福花園20座的指明人士，須於明日(17日)遵從強制檢測公告進行檢測。

⚫ #12292：55歲男子，從俄羅斯乘坐AY101航班，10月5日抵港，沒有病徵，在西灣河嘉亨灣第1座檢疫。他曾於6月29日及7月27日在香港接種科興疫苗。在8月17日的血液檢測樣本對病毒抗體呈陽性反應

⚫ #12293：35歲女子，從菲律賓乘坐5J272航班，10月14日抵港，沒有病徵，在機場檢測後確診。她曾於7月1日及7月22日在菲律賓接種復必泰疫苗

⚫ #12294：33歲女子，從英國乘坐BA031航班，10月14日抵港，沒有病徵，在機場檢測後確診。她曾於3月16日及4月8日在香港接種復必泰疫苗。在8月9日提供的血液樣本對病毒抗體呈陽性反應

⚫ #12295：48歲男子，從英國乘坐VS206航班，10月14日抵港，10月13日出現病徵，在機場檢測後確診。他曾於5月19日及6月9日在香港接種復必泰疫苗。在8月6日提供的血液樣本對病毒抗體呈陽性反應

⚫ #12296：34歲女子，從菲律賓乘坐5J272航班，10月12日抵港，沒有病徵，入住竹篙灣檢疫中心。曾於6月14日及7月12日在菲律賓接種科興疫苗

⚫ #12297：38歲女子，從印尼乘坐CX776航班，10月12日抵港，沒有病徵，入住香港荃灣絲麗酒店檢疫。曾於6月29日及7月31日在印尼接種科興疫苗