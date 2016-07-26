新冠肺炎︱新西蘭擬2022年逐步開關 先讓低風險地區接種疫苗者入境

全球新冠肺炎未有平伏跡象，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在周四(12日)的發言表示，新西蘭在今年內不會開關。而首要目標會於6個月後讓從較低風險地區及已接種疫苗人士入境。

阿德恩早上的發言表示：「我們的終極目標是讓所有已接種疫苗旅客免隔離。我們今天的方向和目標都相當清晰明確，不過我們不會這麼簡單就即時完全開放。」

她又指出：「我們不能永遠封鎖邊境，很清晰這不是我們想要，也不是我們的專家所希望。封鎖邊境只會是臨時的措施，以避免新冠的入侵，以直到疫苗開放及使用。從科學證據證明，我們的安全措施應該從邊境封鎖轉移到疫苗的個人防禦，這是我們的方向。」

未來6個月觀察

阿德恩之後表示：「一個謹慎的做法是，這不可能做到零確診，但當我們出現1宗個案，就立即解決他。這是最好的方法去維持我們日常生活，這是接下來6個月我們面對新冠疫情的觀察。」

10月起試行已接種疫苗居家隔離

根據新西蘭政府的公布，在新計劃下，從高風險地區已接種疫苗的旅客，仍需要到隔離設施隔離14日。而中風險地區人士，可減低隔離時間甚至容許自我隔離。至於低風險地區則不需要接受隔離。然而新西蘭未有公布哪些地區是高風險及低風險。同時新西蘭提前接種疫苗的計劃，並打算於今年10至12月試行，讓已接種疫苗的返國人士居家隔離。

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