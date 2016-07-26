新冠肺炎︱日再多8縣納入緊急事態宣言 東京確診數下跌大阪續增

日本新冠疫情在東京雖然開始有放緩跡象，但在關西地方卻仍然上升。8個道縣被納入緊急事態宣言，而日本全國，單日新增個案仍超過兩萬人。

包括北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山及廣島在內，合共8個道縣申請納入緊急狀態，累計共21個都道府縣處於緊急狀態，而重點預防措施的縣亦增加4個至12個，包括高知、佐賀、長崎及宮崎，即全國47個都道府縣，有33個疫情受威脅。原定在三重縣舉行的全國運動會及殘疾人體育會將會中止，是連續兩年中止。

東京單日新增4,228人確診，過去7日平均確診數字是自6月19日以來首度下跌，意味東京疫情已見頂。然而在關西疫情仍然向上，大阪單日新增2,808人確診，再創單日新高。

另外日本的重症患者持續增加，政府計劃在臨時醫療設施擴大「抗體雞尾酒療法」的應用，以應對傳染力強的Delta變種病毒。

醫生籲學校休學避免學生感染

厚生勞働省的調查指，自今年4月1日至7月22日的18歲或以下確診個案中，有45.7%的16至18歲青少年，都是在學校內感染，該年齡層學生仍需要上學。而15歲或以下確診者，多與家中感染有關，因為該批學生不用回校。日本醫學會會長中川俊男建議政府，新學期先讓學校休學避免學生感染情況擴散。而富山縣就表示，縣內56間縣立學校暑假延長至9月12日。