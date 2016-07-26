新冠肺炎︱日執政黨達成派錢方案 東京新增25確診

因應新冠疫情引致的經濟困難，日本政府執政自民黨及公明黨達成共識，將提出向年收入低於960萬日圓(約66萬港元)家庭的18歲以下人士，分兩次派發5萬日圓(約3,443港元)的現金及5萬日圓消費券。另外，東京都今日新增25宗確診個案，是連續2星期確診少於30宗。

自民黨總裁岸田文雄今早與公明黨的黨代表山口那津男在首相官邸會談，就有關派錢方案進行討論。早前兩黨對於是否為派錢設限有分歧，不過在今日會面後，自民黨提出將入息上限設為年收入960萬日圓。有關的津貼是作為家庭用作育兒的補助。根據日本總務省統計，至10月1日全日本有約1,978萬18歲以下人口，預計當中有9成的約1,780萬人符合領取資格，估計連同其他費用，將花費1.78萬億日圓(約1,226億港元)。

全國新增205個案

另外，東京都今日公布，新增25宗新增確診個案，與上周三相同。而過去一周的平均數為23.1人，較上周增加13.8%。而大阪府今日新增個案亦再次超越東京，錄26宗。日本全國今日錄205宗個案，當中有20個縣錄得零確診，而全國重症患者減少至96人，新增死亡個案3宗。