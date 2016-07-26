新冠肺炎︱日本下月解除大型活動上限1萬人限制 東京新增24宗確診

日本因應新冠疫情緩和，已逐漸解除多項防疫限制，其中有關大型活動，下月起將會由現時最多1萬人或一半的容量，將會改為最多5,000人或一半容量，並以最多者為準，意味5萬人的運動場可增至2.5萬人入場。而今日東京都公布的新確診個案數字為24宗，是連續13日錄得少於50宗。而日本全國今日新增292宗個案。

早前因為疫情，日本限定大型活動場地，最多只能容納1萬人或是一半容量，以最少者為準。不過在疫情緩和之下，將會改為最多5,000人或是一半容量，並以較多者為準，即是5萬人的場館，入場人數會由目前的1萬變成2.5萬。

日本音樂業界研究指，在2019年疫情前日本的音樂會市場收入達4,237億日圓（約289.67億港元），至2020年大幅縮減86%至僅得589億日圓（約40.27億港元），而到2021年大約回升至1,589億日圓（約108.65億港元），仍較疫情前下跌4成。

當局呼籲萬聖節勿到澀谷聚集

東京都今日公布，新增的確診個案為24宗，是連續13日個案少於50宗，與上周五比較少2宗。而過去一星期的平均確診人數為約25宗，比上星期少35%，而重症個案亦再減少多1宗至14宗。至於個案較多的大阪，今日有52宗新增個案，全日本今日新增292宗個案。

另外，周日(31日)將會是新冠疫情以來第二個萬聖節，東京澀谷區擔心在疫情緩和及限制放寬之下，會有大量人澀谷狂歡。澀谷區已呼籲居民盡量避免到澀谷聚集。過去每年都有大量年輕人變裝到澀谷歡渡萬聖節，並發生不少非禮及偷竊案件，當中2018年亦出現暴動事件，而日本警方將會在10月29日至11月1日期在阻止市民在街上飲酒，而30及31日更會派出100名警察在澀谷的十字路口監察。

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