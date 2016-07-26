新冠肺炎︱日本再擴緊急事態範圍 40人出席殘奧會長歡迎會再惹爭議

東京殘奧會今日(24日)開幕，但是新冠肺炎疫情在日本仍然未見受控，早前北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山及廣島縣申請納入緊急事態宣言，預計會在明日內閣與新冠對策委員會會議討論。至於昨日，日本政府及官員等40人為國際殘疾人奧林匹克委員會會長Andrew Parsons舉行歡迎會，再惹國民不滿。

日本首相菅義偉向傳媒透露，明日會與新冠肺炎對策委員會的專家會面，將會討論擴大緊急事態宣言地區的事宜。其中北海道北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山及廣島，共8個道縣都已向日本政府請求納入緊急事態，預計會緊急事態宣言將仍維持在9月12日結束，但涉及的地方將擴大至21個都道府縣。

大阪增10群組 6個為學生或兒童設施

雖然東京都近兩日新增個案數字回落至4,000多宗，今日增4,220人。不過在關西地方疫情繼續升溫，京都、滋賀、奈良及和歌山4個府縣確診數字又創新高，而大阪單日發現最多的10個感染群組，當中6個群組涉及兒童設施、高校以及補習社等學生或兒童群組。

另外，日本政府昨日為國際殘奧會會長Andrew Parsons舉行歡迎會，當中包括東京奧組委會長橋本聖子、東京都知事小池百合子以及首相菅義偉等共40人出席。東京奧組委發言人高谷正哲今日在記者會被問到有關歡迎會事宜，有記者指責在目前疫情嚴峻的環境下，40人出席宴會即使沒有提供飲食也並不適合，高谷回應指並不理解問題的內容，又認為與合作夥伴的會面，在社會習俗和禮儀上是合適的行為。