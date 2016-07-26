新冠肺炎︱日本單日確診逾1.58萬 東京新個案連續兩日創新高

日本新冠肺炎疫情持續嚴峻，今日(11日)新增超過15,800宗個案，創下單日新高。而東京都單日新增4,200宗個案，是連續兩日刷新紀錄，至於大阪錄得1,490人、京都341人、滋賀162人、奈良138人，這4個府縣個案同創單日新高。

日本疫情失控，確診個案及數字在東京奧運期間一直急升，至今日已錄得逾15,800宗個案，是繼8月7日錄15,751宗個案之後，再創新高確診數字。

近畿地區的2個府4個縣合共錄得2,775宗個案，其中京都府知事西脇隆俊表示，會在明日向政府提出對京都發布緊急事態宣言，因為京都當日新增341宗個案創單日新高，感染狀況已急速擴散，而目前京都只屬於重點預防地區。至於大阪、滋賀、奈良亦創下單日確診新高。

奧運特別警察部隊增至64人確診

另外有關東京奧運及殘奧的警察特別部隊，增至64人確診，新增是在和歌山及山形兩縣的警員，合計共9人。當中和歌山縣的7人與之前9名確診者共用宿舍的廁所而受感染，另外2名山形警員則與另外3名早前確診者屬同一部隊。該特別部隊本來是為奧運期間在會場附近作警備工作。

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