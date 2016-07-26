新冠肺炎︱日本單日確診首破2.5萬人 重症患者連續一周創新高

日本新冠肺炎疫情在東京奧運結束超過一周後仍未受控，至今日(19日)確診數字更突破2.5萬宗，再度創單日最高數字。同時，全國47個都道府縣近一半的23個府縣創單日確診新高，而日本國內的重症患者數字，已連續一星期創出最高紀錄。

雖然日本日前宣布延長緊急狀態宣言至下月12日，不過國內疫情仍未受控，至今日日本時間下午6時，全國有25,008宗新增確診個案，首度衝破2.5萬。而全日本共有23個府縣，確診數字破頂。而日本全國的重症患者亦持續向上，至今日共1,765人，是連續一星期創新高，在重症患者持續增加之下，日本的醫療體制已瀕臨「爆煲」。

新增個案9成帶變種病毒

至昨日日本全國有25個都府縣病床使用率超過一半，當中神奈川達82.7%、滋賀83.3%、沖繩86.2%，而東京都亦有60.6%，而重症的病床使用率則高達84.9%。而根據厚生勞動省的公布，至8月中的新增個案研究，有9成個案患者都是帶有Delta變種病毒，當局擔心將導致死亡個案持續上升。

日本政府新冠肺炎感染對策分科會，會長尾身茂在今日的參議院內閣委員會會議上表示，對於下周展開的殘奧會計劃讓學校帶同學生及兒童入場觀戰，尾身表達謹慎的態度，而在野黨議員則指目前感染情況嚴重，應謹慎處理學生入場是必須的結論。